Atletico Terme Fiuggi, Chirilenco: “Qui mi son trovato bene sin da subito”

Fiuggi – A dar voce all’Atletico Terme Fiuggi stavolta è Victor Chirilenco. Il giovane terzino, nonostante sia arrivato a stagione in corso, dimostra di essersi inserito subito alla grande: “Devo dire che con il gruppo, con il mister e con lo staff mi sono trovato benissimo da subito. Qui ho trovato una squadra piena di ragazzi giovani, tutti con lo stesso obbiettivo di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità. Ci tengo – continua poi Chirilenco – a ringraziare anche i compagni più grandi che comunque mi hanno sempre saputo dare buoni consigli per poter migliorare”.

Il terzino racconta poi la stagione vissuta con la maglia dell’Atletico Terme Fiuggi: “Penso che con le qualità e le potenzialità che abbiamo potevamo centrare risultati migliori rispetto a quelli ottenuti. Penso che questo girone sia molto equilibrato con tante squadre allo stesso livello ma penso che se fossimo arrivati fino al termine della stagione avremmo potuto raccogliere molte soddisfazioni viste le potenzialità e le qualità che ci sono all’interno della squadra”. Chirilenco chiude poi con un messaggio ai tifosi del Fiuggi e ai più piccoli: “Ai tifosi vorrei dire che ognuno di noi non vede l’ora di tornare sul prato verde per la partita della domenica per regalargli nuove emozioni e tornare a gioire insieme a loro. Ai più piccoli dico di continuare ad allenarsi anche a casa singolarmente per poter ricominciare la nuova stagione ancora più forti di prima, non bisogna mai mollare”.