Axa-Malafede, incendi e plastica bruciata nel campo rom. I residenti: “Ora basta”

Axa-Malafede – Non ce la fanno più. Dopo l’ennesima lite notturna e un incendio che ha liberato nell’aria fumi acri e densi, i residenti si appellano all’amministrazione locale. “Va trovata una soluzione, ne va della nostra salute”.

Urla che, in piena notte, annunciano l’ennesima lite furibonda e, a seguire, una delle capanne che prende fuoco al piccolo campo Rom situato a ridosso dell’area Acea nel quartiere Axa Malafede.Evitate conseguenze più gravi solo grazie all’intervento dei VVFF e a quello ennesimo delle forze dell’ordine.

E’ accaduto pochi giorni fa, sotto gli occhi degli abitanti del quartiere, ed in particolare di via Vincenzo Irolli, dove a rimarcare il dramma è stata la raffica di miasmi di plastica bruciata, rifiuti che letteralmente invadono l’insediamento nomade mettendo a rischio anche la salute dei diversi bambini che vivono nel campo.

Paura, inquietudine, e molta amarezza fra chi auspicava da tempo gli interventi promessi dal Comune di Roma. “Abbiamo più volte sollecitato azioni da parte del Comune e del X Municipio – dichiara Roberto Trapani, Presidente dell’Associazione Axamalafede-Villa Fralana–ma eccetto la visita degli assistenti sociali, non abbiamo ricevuto risposte concrete.”

In pochi anni oltre alle classiche megalopoli Rom, sembra si siano moltiplicate le mini baraccopoli come quella sorta nel pascolo del quartiere Axa-Malafede. Il piano del Campidoglio prevede alloggi alternativi, scolarizzazione e inserimento nel mondo del lavoro. Obiettivi che, all’alba della Fase 3, sembrano difficili da raggiungere per un’ampia fetta della popolazione italiana.

“Ma quando si verificano episodi come questo – continua Trapani – usciamo dai confini dell’emergenza sociale: si tratta della sicurezza e della salute dei cittadini. Ora vogliamo un intervento concreto che eviti anche il continuo aumento di occupanti e che dia dignità ad una questione che si protrae da anni ed è ormai fuori controllo.”