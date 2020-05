Bonus spesa a Formia, più di 400 i beneficiari

Formia – Sono 548 le richieste di bonus spesa pervenute al Comune di Formia fino all’11 maggio. Di queste 548, 542 sono state evase, 6 non risultano istruite per irreperibilità degli astanti. I beneficiari sono stati 469, gli esclusi per mancato possesso dei requisiti sono stati 73.

La somma erogata è pari a euro 158.280,00 coperta dal finanziamento della Protezione Civile pari a euro 264.415,57. Vi è inoltre la somma di euro 151.262,89 stanziata con delibera di Giunta Regionale n.138 del 31 marzo 2020 non ancora utilizzata.

I residui delle Protezione civile unitamente ai fondi stanziati dalla Regione Lazio saranno utilizzati a breve con la pubblicazione di un nuovo bando in cui saranno ulteriormente ampliati i criteri di accesso ai fondi.

Sono questi i numeri, analizzati dal nuovo assessore al ramo, Carmina Trillino, nel corso dell’ultima Commissione consiliare Servizi sociali. I dati sono stati prodotti dall’Ufficio Servizi Sociali in merito alle modalità adottate per la raccolta e distribuzione dei buoni alimentari e farmaci destinati ai cittadini in condizioni di disagio economico a seguito dell’epidemia da virus Covid-19.

Per rendere maggiormente capillare l’informazione e per ampliare la capacità dell’ Ufficio Servizi sociali nell’intercettare il maggior numero di persone che versano in condizioni di necessità, è stato creato, a partire da ieri un “Osservatorio permanente” con la Caritas diocesana e con le associazioni di volontariato che, unitamente all’Assessorato Servizi sociali e alla Commissione Servizi sociali, avrà il compito di informare in modo capillare la cittadinanza e di intercettare le situazioni di maggiore marginalità o di totale difficoltà che la pandemia da virus Covid 19 ha creato o semplicemente svelato.

Le istanze pervenute via mail o brevi manu, previo appuntamento telefonico, sono state redatte sotto forma di autocertificazione resa ai sensi dell’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art.495 c.p., sono state esaminate dalle Assistenti sociali anche attraverso un’intervista telefonica, al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale l’azione di sostegno e di solidarietà.

Infine, al termine dei lavori di Commissione i membri tutti hanno rivolto parole di gratitudine per la professionalità ed il senso di responsabilità mostrati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Formia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia