Coronavirus, salgono a 42 i cittadini guariti a Pomezia

Pomezia – Salgono a 42 i cittadini guariti nel Comune di Pomezia. Ad oggi rimangono 12 le persone positive al Coronavirus di cui 3 ricoverate presso strutture sanitarie e 9 in isolamento domiciliare. Solo 12 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

“La Città sta ripartendo – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo riaperto i parchi e le spiagge e stiamo sanificando le aree gioco dei bambini. Le attività cittadine sono ripartite e continuiamo a incontrare le realtà del territorio che hanno bisogno di sostegno in questo momento più che mai”.

“Dal 4 maggio, data della prima riapertura, abbiamo registrato 3 nuovi casi, dimostrazione che dobbiamo mantenere alta l’attenzione in questa fase di convivenza con il virus – conclude il Primo Cittadino – Faccio ancora una volta appello alla responsabilità di tutti per evitare assembramenti nelle aree pubbliche: la salute della comunità cittadina dipende molto da noi”. ​

