Divorzio ufficiale tra il Cerveteri e D’Aponte

Cerveteri – Si conclude l’avventura di Daniel D’Aponte al Cerveteri, squadra con la quale è riuscito, nel ruolo di direttore sportivo, a centrare il primo posto a nove giornate dal termine del torneo fermatosi per il covid-19.

Il divorzio, annunciato dal club sui social, nasce probabilmente dai tentennamenti che il giovane dirigente ha avuto in questi giorni, deviato dalle lusinghe del Ladispoli che lo vorrebbe nel quadro dirigenziale.

Il 24enne si è dimostrato un diesse competente, più di quanto non dica la sua età e l’esperienza, ancora poca per un salto in campionati più importanti. La società comunque appare solida in prospettiva futura e pronta ad affrontare l’Eccellenza che con ogni probabilità sarà ufficialmente consegnata la prossima settimana.

Adesso bisognerà cercare il nuovo direttore sportivo mentre per l’allenatore si va verso la conferma di Fracassa, al quale sarà affidata una formazione competitiva per non ripetere la sofferente stagione del 2013, quando i verdeazzurri in Eccellenza disputarono un torneo pieno di insidie culminato con la retrocessione.