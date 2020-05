Europei Trampolino Elastico, scelta la nuova data. Rinviato il TeamGym 2020

Aggiornamenti importanti arrivano dall’European Gymnastics in relazione agli eventi del 2020 inevitabilmente condizionati dall’emergenza legata al covid-19.

Il Comitato Esecutivo dell’ex UEG ha trovato una nuova data e una nuova location per i Campionati Europei di Trampolino Elastico, Tumbling e Double-Mini. La competizione, in programma nel 2020 ma rinviata a data da destinarsi per l’insorgere della pandemia, si svolgerà dal 29 aprile al 2 maggio 2021 a Sochi in Russia.

Posticipato anche il TeamGym 2020: il massimo organismo europeo di ginnastica, in collaborazione con la federazione svedese e il comitato organizzatore locale, ha ricollocato l’evento dal 14 al 17 aprile 2021 a Copenaghen. Inoltre, il Comitato Esecutivo ha scelto di annullare tutti gli stage di allenamento e i corsi per gli allenatori previsti nel 2020: “Con la limitazione degli spostamenti e la fine dell’emergenza sanitaria ancora poco chiara in molti paesi europei – ha detto il presidente dell’European Gymnastics Farid Gayibov – non possiamo garantire il regolare svolgimento in sicurezza di questi eventi, come erano stati inizialmente programmati. La salute degli atleti, per noi, rimane la priorità”.

