Fare Verde nei parchi di Formia come supporto al controllo e alla distribuzione di mascherine

Formia – E terminata lunedì, dopo 14 giorni, la collaborazione dell’associazione Fare Verde col Comune di Formia, per le attività di riapertura dei parchi per quanto riguarda il distanziamento sociale e all’utilizzo di mascherine. F

are Verde si è occupata nello specifico dal 4 al 17 di maggio di controllare che le norme di sicurezza anti-Covid-19 fossero correttamente attuate nel rispetto e sicurezza dei cittadini formiani, muniti anch’essi di mascherine e guanti, riconoscibili per uniforme e tesserino, hanno fornito alle persone non munite le mascherine per permettere una passeggiata nei parchi in completa sicurezza e a debita distanza.

I volontari di Fare Verde hanno monitorato la Villa Comunale Umberto I, Tosti di Val Minuta (Gramsci), Pimentel De Fonseca, Villetta di Castellonorato, Rodari e Via Cassio; Alcuni sono già aperti e altri apriranno l’8 maggio a seguito delle disposizioni comunali.

L’iniziativa è stata volta soprattutto alla sicurezza della salute pubblica, lo stesso Comune ha messo a disposizione personale, protezione Civile e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la salute. La collaborazione del cittadino inoltre è essenziale e Fare Verde crede molto nella prontezza dei formiani nell’affrontare al meglio la drammatica situazione che in questi giorni vede le prime riaperture alla vita sociale .

Così commenta il Vice Sindaco Carmina Trillino “senza il vostro amore, senso civico ed etico sarebbe stato impossibile aprire i parchi ed essere di supporto ai cittadini”. Un ringraziamento speciale ai volontari Fareverdini Sabrina, Luigi, Francesco, Manuel ed Anna.