Latina, la Lega Giovani: “Le strisce blu sono state riattivate troppo presto”

Latina – “‘Da domani, lunedì 18 maggio, viene riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu del Comune di Latina’. Con questo breve messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune apprendiamo che già da ieri è stata riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu della città“, si legge in una nota diffusa dal coordinatore della Lega Giovani di Latina, Alessandro Palmigiani.

“Siamo sconcertati dalla velocità con la quale questa Amministrazione abbia ristabilito la sosta a pagamento. È l’ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini e dei commercianti che si ritrovano a dovere aprire la propria attività con preoccupazioni e disagi. Occorreva che la Giunta Coletta, di concerto con la società di riscossione delle strisce blu, prorogasse la riattivazione della sosta a pagamento almeno dal 3 giugno per stimolare, soprattutto nel centro storico, la ripresa delle attività onde evitare un’ulteriore spesa da parte di chi acquista prodotti o riceve servizi, recandosi anche solo per pochi minuti in un determinato luogo”.

“La ripartenza delle attività produttive – conclude Palmigiani – deve essere stimolata con misure concrete e di buonsenso tali da andare incontro ai cittadini. Porgiamo il nostro in bocca al lupo a tutti coloro i quali riapriranno i propri esercizi commerciali”.

