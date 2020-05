Latina, per il museo Cambellotti arrivano gli auguri del ministro Franceschini

Latina – Nella giornata internazionale dei Musei è stato presentato in videoconferenza alla stampa il progetto “Cambellotti 4.0” che trasformerà il Museo di Latina nel fulcro del Sistema Culturale integrato delle Città di Fondazione dell’Agro Pontino.

Per l’occasione è arrivato anche un messaggio dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. “Egregio Signor Sindaco, Damiano Coletta; Gentile Assessore, caro amico Silvio Di Francia” – si legge nel messaggio.

“I molteplici impegni di queste intense giornate non mi permettono di partecipare convoi all’inaugurazione del nuovo corso intrapreso per il Museo Duilio Cambellotti. Non mancherà occasione per ritrovarci e poter condividere la gioia e l’orgoglio per illavoro che rilancia e ridisegna l’identità e la fisionomia del museo.

Da decenni il 18 maggio è dedicato alla Giornata Internazionale dei Musei sotto l’egida dell’International Council of Museums, e non a caso questa data è stata scelta per cominciare a riaprire i musei nazionali.

L’edizione di quest’anno è significativamente dedicata ai ‘Musei per l’Uguaglianza: diversità e inclusione’. In questo contesto, la pandemia ci impone una riflessione sul ruolo dei musei nel rappresentare l’identità dei territori e delle comunità, oltre che la tutela del nostro patrimonio artistico. L’attenzione non può, quindi, non investire il ruolo che i musei civici e più in generale i luoghi della cultura, possono avere quali agenti del cambiamento e dell’innovazione, soprattutto digitale e tecnologica.

La vostra scelta di investire in questo momento sulla trasformazione del Museo equivale ad una scommessa sul futuro che il Ministero sarà felice di seguire e sostenere. Nel porgere a tutti voi il mio personale saluto, auguro pertanto ogni successo a questa importante giornata”