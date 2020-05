Nettuno, il 28 maggio riapre il mercato settimanale di via La Malfa

Nettuno – Il Comune di Nettuno annuncia che il mercato settimanale di via Ugo La Malfa tornerà attivo dal 28 maggio 2020. La particolare conformità della zona necessità di un piano di viabilità e sicurezza sotteso a garantire il contingentamento degli avventori e il distanziamento sociale previsto per contrastare la diffusione del Covid 19.

L’Assessore alle Attività Produttive Camilla Ludovisi e l’Assessore alla Sicurezza, dottor Marco Roda, stanno lavorando per garantire la riapertura del mercato settimanale secondo le linee guida della Regione Lazio, riorganizzando l’intera viabilità della zona.

“Comprendiamo la difficoltà che stanno vivendo gli operatori del mercato settimanale, fermi da oltre due mesi e mezzo – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Camilla Ludovisi – ma è nostro compito che tutte le attività commerciali sul territorio si svolgano in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.

“La riapertura del mercato settimanale passa obbligatoriamente anche da un piano della viabilità e sicurezza articolato vista la particolare caratteristica dell’area in cui sorge – spiega l’Assessore alla Sicurezza dott. Marco Roda – un’area a ridosso del centro cittadino e che interessa arterie principali della città.

In questa Fase 2 è fondamentale per tutti i cittadini il rispetto del distanziamento sociale, dell’uso di mascherine e di tutte le precauzioni per evitare che la curva dei contagi torni a salire rischiando nuove misure di contenimento. L’emergenza non è finita e bisogna ancora adottare un comportamento cauto”.

