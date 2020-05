Ostia: “Sono l’ avvocato di tuo figlio che è dai carabinieri, servono 5000 euro”. Anziano truffato

Ostia – Un uomo di 92 anni è stato truffato stamattina da un balordo che prima l’ha contattato per telefono fingendo di essere l’avvocato del figlio trattenuto dai carabinieri, poi è passato a riscuotere una ingente somma in contanti.

E’ successo stamattina in via dei Traghetti dove abita un uomo di 92 con le moglie. La coppia ha ricevuto una telefonata nella quale la voce di un sedicente avvocato spiegava che loro figlio era trattenuto dai carabinieri dopo aver provocato un incidente stradale ed aver investito una persona. “Sono qui dai carabinieri per tutelare suo figlio – ha proseguito la voce al telefono – Per tirarlo fuori dai guai, però, c’è bisogno di un acconto di 5000 euro di spese. Mando un collaboratore a casa sua per ritirare il denaro”.

Il 92enne ha lasciato collegato al telefono l’uomo, chiedendo un attimo per cercare quanto denaro avesse in casa. “Guardi, in contanti dispongo di 1500 euro” ha poi riferito. “Va bene, come acconto può andare – ha commentato lo sconosciuto – Se mi indica dove abita mando un mio collaboratore a ritirare il denaro”.

Pochi minuti dopo l’appuntamento sul marciapiedi dove si è presentato un ragazzo sulla trentina d’anni, ben vestito e “professionale”. Ha ritirato i soldi e si è volatilizzato prima che sul posto arrivassero i figli ed il genero dell’anziano, informati dalla moglie che, allarmata per l’accaduto, aveva chiamato tutti i familiari per cercare di capire quale fosse la gravità dell’incidente.

L’uomo e i suoi familiari hanno denunciato la storia ai carabinieri, i quali, ovviamente, non avevano in corso alcuna indagine su incidenti stradali con investimento di persona.