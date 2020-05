Passoscuro, il 21 e 22 maggio deviazione della Linea 13 del Tpl per lavori di Acea

Fiumicino – Per lavori urgenti di Acea nei giorni 21 e 22 maggio il transito del trasporto pubblico locale su Via Florinas, incrocio Via Valledoria, in località Passoscuro sarà interrotto. I mezzi di Cotral e di Trotta Bus pertanto utilizzeranno un percorso alternativo. Nello specifico la linea 13 verrà deviata su Via Sanluri. Tale variazione non comporterà nessun cambiamento riguardo i termini di orario di partenza e di arrivo presso il capolinea dei mezzi bus.