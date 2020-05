Pomezia – È in corso in queste ore la sanificazione della aree gioco nei parchi pubblici di Pomezia, per consentire ai bambini di tornare a giocare in piena sicurezza in Città.

“Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – dà il via libera all’accesso dei minori all’interno delle aree gioco nei parchi pubblici, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e del divieto di assembramenti. Stiamo provvedendo alla sanificazione degli arredi, come previsto, che avverrà in maniera periodica”.

“Siamo felici di poter tornare a vedere i bambini giocare all’aria aperta – conclude il Primo Cittadino – Ma è importante che genitori e gli altri accompagnatori prestino molta attenzione per garantire le distanze di sicurezza nelle aree gioco e nei parchi pubblici”.

