Tornano aperitivi e cene a lume di candela: dal 20 maggio 2020 alimentari, bar, pub e ristoranti potranno chiudere dopo le 21,30

Roma – Una ordinanza del Presidente Nicola Zingaretti stabilisce nuove riaperture da domani 20 maggio 2020, che dovranno avvenire continuando a seguire i principi di prudenza e responsabilità individuale indispensabili per proteggere la nostra salute.

👉 da domani 20 maggio 2020 è nuovamente consentita l’attività delle strutture ricettive extra-alberghiere (affittacamere, ostelli, case vacanza, bed & breakfast, rifugi montani, alberghi diffusi)

👉 da domani potranno chiudere anche dopo le ore 21,30 le attività di artigianato alimentare e quelle dei negozi di vicinato alimentari, così come già previsto per bar e ristoranti

👉 sempre da domani è consentita l’attività escursionistica, a piedi e all’aria aperta, anche in forma professionale, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico

👉 dal 25 maggio potranno riaprire le palestre e le piscine nonché l’attività corsistica individuale (scuole di musica, danza, teatro, lingue straniere ecc)

👉 a decorrere dal 29 maggio sarà consentita l’attività di stabilimenti balneari e lacuali, spiagge libere e altre attività turistico ricreative sul demanio marittimo e lacuale (leggi qui)

👉 dal 29 maggio riprenderanno le attività di parchi tematici, bioparchi, lunapark e spettacolo viaggiante

👉 sempre dal 29 maggio ripartiranno infine i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate per la sosta temporanea

Sarà importantissimo, anche in questa circostanza, continuare a mantenere alta l’attenzione di tutti, seguire le norme di distanziamento sociale e le regole necessarie per la nostra sicurezza. In una parola essere prudenti. Fino ad ora il comportamento di esercenti, lavoratori e clienti delle attività già aperte è stato esemplare.