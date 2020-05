Acilia, spintoni e sputi ai carabinieri per sfuggire ai controlli: denunciato

Ostia – Nella tarda serata di ieri i Carabinieri, nel transitare ad Acilia lungo via Macchia di Saponara, hanno sottoposto a controllo 2 persone. I 2, entrambi 30enni di origine romena, si sono energicamente opposti al controllo, aggredendo i militari con spintoni e sputi.

I Carabinieri sono però riusciti a generalizzare i due esagitati, uno dei quali ha fornito un nominativo poi risultato falso. I successivi accertamenti hanno quindi consentito di accertare le mendaci dichiarazioni dell’uomo, che è risultato gravato dalla misura degli arresti domiciliari presso un’abitazione di via Funi di Nuova Ostia.

Il malfattore è stato così denunciato per “evasione” e “false dichiarazioni sulla propria identità personale”, nonché in concorso con l’altro fermato, anche lui residente al medesimo indirizzo, per “resistenza a pubblico ufficiale”.

Sempre i Carabinieri di Acilia, nella serata di ieri, hanno denunciato un 24enne di origine ucraina con l’accusa di “furto aggravato” e “resistenza a pubblico ufficiale”. L’uomo si era infatti introdotto all’interno di un minimarket del luogo, impossessandosi di alcuni prodotti e dandosi poi repentinamente alla fuga.

I Carabinieri, informati dell’accaduto dal proprietario dell’esercizio commerciale, si sono immediatamente posti alla ricerca del ladro, individuandolo dopo alcuni minuti in una strada vicina. Vistosi scoperto il malfattore ha tentato di sottrarsi al controllo con urla e spintoni, ma è stato prontamente bloccato ed immobilizzato. L’uomo, risultato già gravato da numerosi precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà.