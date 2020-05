Chiara Pellacani: “Riprendere a volare, per continuare a sognare”

Roma – E’ tornata ad allenarsi la giovane Pellacani. E con tutto l’entusiasmo del risalire sul trampolino per puntare alle acque olimpiche di Tokyo 2021, con denominazione ufficiale di Tokyo 2020.

La bicampionessa europea di tuffi, con due ori continentali al collo di specialità (uno vinto nel sincro dei 3 metri con Elena Bertocchi e uno conquistato nei 10 metri con Noemi Batki), si è unita alla Nazionale di tuffi, in questi giorni in raduno al Centro Olimpico dell’Acquacetosa (leggi qui).

Anche Chiara ha dovuto attendere lo sblocco del Governo per riassaporare la carezza dell’acqua sulla pelle e l’adrenalina sportiva, ricordata probabilmente con dolore in casa, durante il lockdown. Mentre l’Italia riapre alle attività e vive la Fase di rinascita, la Pellacani si immerge in piscina e perfeziona allenamento e sogni: “Si riprende a volare e si continua a sognare”. Scrive l’azzurra classe 2002 sulla sua pagina ufficiale Facebook e sembra un mantra per l’intera Nazione in questi giorni difficili. Lo sport è lo specchio della vita e Chiara è una colonna della storia dei tuffi e già lo è, nonostante la sua giovane età. E insegna dal trampolino di Roma la lezione all’Italia l’atleta tricolore. Semplicemente, inseguendo i suoi sogni.

Tutto talento e determinazione.

