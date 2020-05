Farmacisti in aiuto: “Aiutare è uguale in ogni paese”

Come sappiamo, la pandemia non ha risparmiato niente e nessuno.

Ha stravolto le vite delle persone in egual modo, andando a privarle della loro quotidianità, libertà, e molto spesso anche del lavoro.

Oggi vi raccontiamo la storia di Alessandro, giovane private chef, che vive e lavora a Londra e che, in questa quarantena, ha deciso di fare qualcosa in più, qualcosa per gli altri.

Grazie al generoso aiuto di un suo abituale cliente, da circa un mese infatti collabora con una charity dal nome “l“you donate…we deliver” cucinando 50 – 60 pasti, ogni mercoledì, da donare agli eroi di questa pandemia, come medici ed infermieri. “Ho preparato la pasta alla puttanesca, la pasta al pesto, la pasta peperoni e olive…cerco di stare sul vegetariano così da poter soddisfare tutti” – ci racconta Alessandro.

Alessandro non è nuovo a questo tipo di iniziative. Nel 2019 è partito per l’India insieme ai Farmacisti in Aiuto, Onlus del territorio di Fiumicino che da più di 15 anni si occupa di progetti di solidarietà in Italia e all’Estero, per visionare l’andamento dei tanti progetti sostenuti.

Anche loro in questo momento cercano di aiutare le persone in difficoltà con il “Fondo di solidarietà”. L’iniziativa vuole essere la risposta ad una crescente vulnerabilità sociale di alcuni cittadini del territorio in cui Farmacisti in Aiuto opera.

Uno dei modi per contribuire al sostentamento del “Fondo di solidarietà” è quello di donare il 5×1000. In sede di dichiarazione dei redditi basterà indicare nell’apposita casella il Codice Fiscale di Farmacisti in Aiuto che è 97427160581; è bene ricordare che non si tratta di un costo per il singolo, ma si sta indicando allo Stato che il 5×1000 delle tasse verranno versate a Farmacisti in Aiuto che a sua volta le utilizzerà per realizzare progetti come questo.

Aiutaci a fare sempre di più. Aiutaci ad aiutare.

Per maggiori informazioni

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina sul Quotidiano online “Il Faro” – la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

