Fiumicino – “Oggi i consiglieri e i capigruppo di centrodestra destra e delle liste civiche, insieme ai responsabili territoriali dei partiti hanno condiviso un ragionamento sulle politiche del territorio e sulla linea politica comune da portare avanti”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa da Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia, Cristiano Popolari, Crescere Insieme, Energie per l’Italia, I Moderati, Cambiamo con Toti e Azione Fiumicino.

“L’incontro – spiegano – è stato finalizzato ad analizzare le problematiche affrontate in questo periodo post emergenza Covid-19 e a confrontarsi sulle possibili attività politiche da intraprendere nei prossimi giorni nelle sedi istituzionali e in quelle politiche. In ultima analisi, i consiglieri e i rappresentati di centrodestra all’unisono hanno sottolineato la gestione politica poco chiara dell‘emergenza coronavirus sostenuta dalla Giunta Montino, prima, e oggi in una crisi che attanaglia i cittadini.

Il centrodestra e le liste civiche dell’opposizione ribadiscono la necessità di una trasparenza e partecipazione dei cittadini di a Fiumicino alla vita democratica e amministrativa del Comune“.

