Fondi “zona rossa”… dimenticata? Simeone: “L’amministrazione regionale intervenga a favore dell’economia”

Fondi – Fondi ex “zona rossa” solo sulla carta? O semplicemente “dimenticata”? È questa la domanda che il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, pone all’attenzione del presidente Zingaretti. Il motivo è semplice: a conti fatti, sebbene la città del basso Lazio sia stata blindata per circa un mese, non sembra avere diritto ad ulteriori aiuti economici.

“Ho presentato un’interrogazione al presidente Nicola Zingaretti per sapere – sottolinea Simeone – se la Regione Lazio, come ha promesso di fare, abbia effettivamente sottoposto all’attenzione del Governo la necessità che anche il Comune di Fondi venga considerato, in ragione delle maggiori restrizioni adottate per fronteggiare la diffusione del contagio, destinatario di misure di maggior sostegno economico, per le imprese e le famiglie, già riconosciute a livello governativo ad altri Comuni.”

Il 19 marzo, infatti, la Regione Lazio con un’ordinanza, ha di fatto ‘isolato’ il Comune di Fondi, in ragione ‘dell’aumento considerevole dei contagiati’ e della percentuale degli stessi rispetto al numero degli abitanti, disponendo il blocco totale degli accessi alla città, la sospensione di tutte le attività ad eccezione di quelle essenziali e di pubblica utilità, il divieto di allontanamento dal territorio comunale e sottoponendo ad una serie impressionante di limitazioni il Mof.

La comunità fondana si è sacrificata. Ha rispettato, con le dovute eccezioni, i limiti imposti… Eppure, ora rischia comunque di essere penalizzata. Infatti, afferma Simeone: “I provvedimenti peraltro prorogati e che hanno interessato il Comune di Fondi a mio avviso sono contraddittori: la cittadina è stata identificata, a livello nazionale, quale “zona rossa” per il peso delle misure di contenimento adottate nei suoi confronti, ma a questa ‘connotazione’ non hanno fatto seguito gli interventi di natura economica previsti per gli altri comuni d’Italia sottoposti alle medesime misure restrittive.

Fondi ha subito un grave danno all’immagine a cui va posto urgentemente un rimedio. Per questo – conclude Simeone – l’amministrazione Zingaretti abbia il coraggio di tutelare gli interessi di famiglie, imprese e cittadini di un centro importante della regione, ‘vittime’ di provvedimenti contraddittori e che rischiano di penalizzare a lungo la loro vita quotidiana, sul piano sociale come su quello economico”.

