La scuola media “Pollione” non si sposta: a Mola nascerà un nuovo polo scolastico

Formia – Delocalizzare o non delocalizzare? A Formia è stato questo il rovente dilemma dell’estate 2019. Protagonista indiscussa la scuola media “Pollione” e il rione storico di Mola, che, con la delocalizzazione avrebbe corso il rischio di perdere un pezzo importante della propria storia, ma anche un vero e proprio simbolo, con la scuola media scelta, spesso e volentieri, proprio per la sua ubicazione al centro della città.

Ebbene, dopo mesi di discussioni, dopo una classe politica spaccata su posizioni diverse e per ragioni diverse, finalmente arriva la notizia: la scuola media non si sposta più. Resta a Mola, dove nascerà un vero e proprio polo scolastico.

Un polo che accompagnerà i piccoli studenti formiani dalla scuola dell’infanzia, fino alla fine delle scuole medie, grazie a questi interventi: l’abbattimento della Pollione e la costruzione della nuova grande palestra, mentre nell’area della scuola “De Amicis” saranno demolite le palestre li allocate e sarà realizzato il nuovo Istituto scolastico Pollione. Il progetto è stato presentato ufficialmente ieri, durante la Commissione lavori pubblici.

“L’Amministrazione Comunale – spiegano dal Municipio di via Vitruvio – ha voluto con questo progetto rinnovare le strutture scolastiche ma non solo, e utilizzare tale opportunità per riqualificare un intero quartiere.

Questa visione permetterà di dar vita a due aree distinte ma tra loro legate, caratterizzate da: un polo scolastico con ampie terrazze interne e integrato all’interno di spazi verdi, costruito come ambiente informale e dinamico che possa favorire la socializzazione e lo scambio tra gli studenti e agevolare l’apprendimento anche in contesti diversi rispetto all’ambiente chiuso e statico della classe e in aggiunta un polo sportivo, immerso nel verde con apertura verso il mare al servizio non solo della scuola ma dell’intera comunità.”

I dettagli tecnici del progetto

Ma come sarà realizzata la nuova struttura? Dal Municipio anticipano qualche dettaglio tecnico: “La struttura del nuovo plesso sarà realizzata totalmente in acciaio, mentre le palestre vedranno edificate utilizzando acciaio e legno. Oltre ovviamente ad essere antisismici gli edifici saranno nZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici ad energia quasi zero.

Il progetto, sviluppato in sinergia tra l’Amministrazione Comunale, gli uffici tecnici e l’organismo statale l’ “Agenzia per la coesione territoriale” specializzato nella edilizia scolastica prevede un quadro economico complessivo di spesa pari a 11.550.000,00 a fronte di un finanziamento concesso di 10.050.000,00. La copertura delle somme restanti, per un importo di 1.500.000,00 sarà garantita mediante l’accesso ad un cofinanziamento da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE).”

In arrivo anche un nuovo “polmone verde” per Formia

Ma le novità non finiscono qui. L’amministrazione targata Villa ha infatti fatto sapere che al nuovo istituto scolastico si accompagnerà un nuovo polmone verde per la città, ovvero un parco urbano con riqualificazione di un’area archeologica collegata con una pista ciclopedonale.

“L’intervento – concludono dal Municipio di via Vitruvio -, una volta realizzato, creerà una nuova visione di insieme, la riqualificazione di un’area quella del Borgo di Mola, che offrirà servizi tali da consentire un rafforzamento del tessuto commerciale, turistico e sociale.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia