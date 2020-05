Le Linee-Guida del Governo per la ripresa dello sport di base e attività motoria

Roma – La Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport ha redatto il testo “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, testo emanato ai sensi del DPCM del 17 Maggio 2020 art. 1 lettera f).

Il documento, come si evince da una nota dell’Ufficio per lo Sport vuole fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del lockdown per l’emergenza covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale.

L’obiettivo è quello di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. È declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, tramite appositi protocolli applicativi.

Le Linee-Guida si basano sul contributo tecnico e scientifico del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal Coni e dal Cip al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino (leggi qui), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

(fonte@comitatoitalianoparalimpico.it)