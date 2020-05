“L’Italia riparte”, il flash mob di Parco Leonardo per festeggiare le riaperture

Fiumicino – Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo, con il supporto della Direzione del Centro Commerciale Leonardo e della Teleperformance Italia, nella giornata di sabato 23 maggio alle ore 20.30 organizzerà un flash mob, denominato “l’Italia riparte” con la proiezione di luci tricolori sulla facciata di ingresso del Centro Leonardo, corredato dalla diffusione musicale dell’Inno Nazionale e di un piccolo brano musicale di un minuto confezionato per l’occasione.

“Si precisa che l’evento sarà diffuso anche in diretta streaming sul gruppo Facebook del Comitato di Quartiere, ma invitiamo, chi volesse, a partecipare con i propri operatori. Questa iniziativa – spiegano dal Comitato – ha lo scopo simbolico di stimolare l’economia locale per sensibilizzare residenti ed ospiti alla ripresa delle attività economiche del territorio, con la volontà di far ripartire famiglie ed imprese in serenità per la crescita del nostro quartiere. Sarà l’occasione inoltre per puntare i riflettori, ancora una volta, sul tema della sicurezza pubblica, una battaglia di civiltà che portiamo avanti da anni per avere un quartiere più sicuro, a misura di bambino, adatto a tutte le famiglie”.

“Si precisa altresì che è stata data informativa dell’evento alla Questura per il tramite del Comando di Polizia Locale di Fiumicino. L’evento non prevede – nel rispetto dell’ultimo Dpcm in tema di misure di contenimento del Covid-19 – alcun tipo di assembramento, atteso che sarà gestito da un operatore luci, un operatore musicale ed una persona in rappresentanza del Comitato di Quartiere, che indosseranno tutti gli appositi dispositivi di protezione individuale”.

