Nasce “Spendi a Fondi”, la proposta per sostenere i commercianti locali

Fondi – “Riscoprire un senso di appartenenza alla comunità, ora più che mai indispensabile per sostenerci l’un l’altro e permettere alla comunità tutta di uscire dal tunnel dell’emergenza, sanitaria e sociale, con rinnovata fiducia.”

Sono queste le parole di Francesco Ciccone, leader del movimento civico “Fondi vera” che, in questi giorni ha lanciato l’iniziativa “Spendi a Fondi”. “Un’iniziativa spontanea – sottolinea Ciccone – nata per rianimare il Centro Storico e l’intera rete commerciale cittadina, per stimolare i consumatori a spendere nei negozi della propria Città. Una sorta di “Compra a km 0”. Una filosofia di acquisto che può salvare le attività commerciali locali.

Vedere in questi giorni i tanti lavoratori, frenati per causa di forza maggiore , tirar su la serranda, indaffarati ad abbellire le loro vetrine e pronti ad accogliere i clienti ci fa ben sperare per il futuro. Il nostro contributo può essere fondamentale per la ripresa economica della Città. Invitiamo, quindi – conclude Ciccone – i cittadini a tornare nelle botteghe di quartiere, nel negozietto all’angolo, da chi ha saputo in queste settimane aspettare e ora è pronto ad accoglierci col sorriso.”

