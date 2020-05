Ostia, stangata balneare dietro l’angolo

Ostia – Gli stabilimenti non hanno ancora aperto i loro cancelli e i balneari si “buttano avanti”, come si dice a Roma: non sono esclusi aumenti sotto al sole. È il libero mercato, bellezza!

Sui social già da giorni si denunciano aumenti ingiustificati di impianti balneari che, a fronte di una riduzione di posti nelle cabine, giustificata dal “distanziamento sociale”, hanno mantenuto i prezzi invariati. In poche parole qualche furbetto, approfittando dell’obbligo di diradare le presenze all’interno della stessa cabina, non ha ridotto di pari passo la quota dell’abbonamento.

Il fenomeno è destinato a ripetersi su più fronti, come lascia intendere Andrea De Fonte, portavoce del Comitato Balneari Ostia, in una dichiarazione resa all’agenzia Nova.

Scongiurato il pericolo di andare in spiaggia con le mascherine e di vedersi sulla sdraio, circoscritti da pareti di plexiglass, gli stabilimenti dovranno far si che ogni piazzola d’ombrellone non sia inferiore ai 10 metri quadrati. «Ciò comporterà una riduzione del numero di ombrelloni di circa il 40 per cento. Ci si chiede inoltre di favorire le prenotazioni e abbiamo l’obbligo di sanificare e igienizzare tutte le dotazioni ad ogni cambio di clientela, fosse anche per una sola ora di affitto sdraio».

Questo ovviamente porterà ad un aumento dei costi di gestione. «La linea del comitato è stata quella di non far ricadere gli aumenti sui clienti, ma c’è sempre il libero mercato e, a quel punto, ognuno deciderà i prezzi da adottare anche in base ai servizi che offre. Sappiamo bene quali sono le condizioni economiche della gente e siamo anche pronti ad affrontare una stagione che sarà sicuramente anomala e che sarà già difficile recuperare le spese».