Pomezia – Al Selva dei Pini di Pomezia si è proceduto allo sfalcio delle erbe infestanti, ma queste non sono state né raccolte né smaltite. La situazione è stata segnalata da Giampiero Castrisciano, presidente della Comunità Pontina Parchi e Sistemi naturali (ex comitato promotore per la Riserva della Sughereta).

L’Associazione ha provveduto a scattare delle foto per testimoniare la situazione attuale e ha inviato una lettera al sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e all’assessore all’Ambiente Giovanni Mattias, chiedendo loro di intervenire al più presto.

Foto 2 di 2



“Presso il complesso Selva dei Pini – dichiara Castrisciano – si è proceduto allo sfalcio delle erbe infestanti, non a raso suolo, delle quali poi non si è provveduto alla raccolta e smaltimento. Tali erbe, rimaste in loco e non tagliate sufficientemente corte, costituiscono un tappeto che purtroppo, come è noto, favorisce l’insorgere di possibili incendi accidentali. Trattandosi di zone limitrofe alla Riserva della Sughereta, ci sentiamo di esprimere la nostra preoccupazione in ordine ai pericoli a cui questa potrebbe incorrere”.

Il presidente Castrisciano ha chiesto quindi al Sindaco e all’Assessore di intervenire con la massima urgenza, attuando dei provvedimenti per un taglio ed una raccolta accurata degli sfalci.

