Roma-Lido insufficiente, Atac torna indietro di un secolo con bus fino a Teatro Marcello

Ostia – La Roma-Lido al tempo del distanziamento sociale è assolutamente insufficiente per garantire il distanziamento sociale. Così Atac istituisce una linea bus diretto tra Ostia, Acilia e Teatro Marcello, un servizio che ricalca quello avviato nel 1907.

Da oggi, 20 maggio, si amplia la rete delle linee S Express di collegamento dalla periferia al Centro e di supporto alla rete di trasporto pubblico. In particolare saranno attive due linee tra Ostia, Acilia e piazza Venezia.

In particolare, sono state attivate due linee.

La S05 collega Lido Centro a piazza Venezia con 3 fermate in via Cristoforo Colombo all’altezza di viale Europa/viale America, piazza dei Navigatori e circonvallazione Ostiense. I capolinea sono al piazzale della stazione Lido Centro e in via del Teatro Marcello.

La linea S06 collega Acilia con piazza Venezia con fermate in viale Marconi altezza via del Valco di San Paolo e in piazza della Radio. I capolinea sono al piazzale della stazione di Acilia e in via del Teatro Marcello

Le linee S05 e S06 sono attive dalle ore 5.00 alle ore 9.00, nei giorni feriali

Come per le altre linee S e il resto della rete di Tpl, a bordo bus sono ammessi i viaggiatori dotati di biglietto o abbonamento Metrebus Roma e Lazio valido nella tariffaria A.

Era il 5 maggio 1907 quando si attivò il collegamento di Roma con il Mare. I bus collegavano la Capitale alla spiaggia due volte al giorno consentendo una permanenza al mare per quattro ore. Come ricorda il volume “Lido di Ostia mare di Roma”, di Memmo Caporilli, alle 7,00 partenza da piazza Montanara vicino al Teatro Marcello e ritorno alle ore 11,15, La seconda corsa si faceva alle 14,30 per tornare alle 18,45. Il tragitto lungo la via Ostiense durava circa 70 minuti. La vettura era una Fiat 18B: cilindrata di 45 cc e una potenza di 25 cavalli motore.