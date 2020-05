Santa Marinella, ripartono i lavori al plesso scolastico “Vignacce”

Santa Marinella – La pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha paralizzato l’intero paese e tutto il sistema produttivo, edilizia compresa. Con la fase due annunciata pochi giorni fa dal Premier Conte l’Italia riparte , riaprono le attività commerciali ed i cantieri edili con misure di prevenzione ben dettagliate nell’ultimo Dpcm.

Riprendono anche i lavori di ripristino ed adeguamento sismico del plesso scolastico “Vignacce” affidati alla Da.Ca. Sud s.r.l. quale azienda aggiudicataria dell’appalto.

“Con grande soddisfazione annunciamo la ripresa dei lavori nel plesso Vignacce ed in tutta sicurezza – afferma il sindaco Tidei – Per ottemperare alle misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 all’interno del cantiere, sono stati attivati diversi protocolli che hanno comportato una spesa dedicata di circa 13 mila euro.

Apprezziamo, di questi tempi – prosegue Tidei – lo sforzo della ditta nell’assorbire la totalità di questo importo che ricade, di fatto, sulla somme a disposizione all’interno dell’appalto.

Altra buona notizia, riguarda la consegna dei lavori che non dovrebbe subire ritardi e quindi, il plesso scolastico sarà pronto per l’anno accademico 2020/2021 ( salvo diverse disposizioni).

La riapertura della scuola Vignacce andrebbe a decongestionare tutto il traffico che, dalla zona Valdambrini si riversa inevitabilmente nel centro ed in altre arterie cittadine.

L’attività amministrativa – conclude Tidei – non si ferma e, di fatto non si è mai fermata, sono molti i lavori in corso e quelli in programma, a testimonianza di una Giunta che lavora e di una città che, specialmente in questo momento ha ancora più voglia e coraggio per ripartire”.

