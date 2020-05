Santa Marinella, Verni: “Tidei chiarisca le sue fonti sui potenziali contagi”

Santa Marinella – “Abbiamo assistito, nelle scorse ore, all’ennesimo video-messaggio del sindaco Tidei che, come quelli che lo hanno preceduto, non può che andare ad arricchire il paniere di prove riguardanti il suo discutibile modo di amministrare l’ex Perla del Tirreno, che non potranno che costituire la base della sua “condanna” politica alle prossime elezioni che, si spera, possano avvenire quanto prima” – così in una nota l’avvocato Marco Valerio Verni.

“Giusto ricordare il rispetto delle regole sanitarie per prevenire e contrastare il diffondersi del Covid- 19, ma dichiarare che a Santa Marinella vi siano “presumibilmente” tra le cinquecento e le settecento persone positive asintomatiche (ossia che avrebbero il virus, pur non mostrando sintomi) e, quindi, che potrebbe esserci un importante rischio di contagio, è atto alquanto grave.

Ci si domanda in base a quale dato scientifico il primo cittadino “presuma” ciò, ed in tal senso dovrebbe certamente chiarire. Perché, qualora esso manchi, risulterebbe, il suo, un atteggiamento pericolosamente approssimativo e, quindi, altamente irresponsabile.

Soprattutto in un contesto di grande incertezza come quello attuale, infatti, non è rischiando di terrorizzare i cittadini con scenari epidemiologici tutti da dimostrare, o accusarli di “piagnistei”,anche addirittura per aver, alcuni di essi, cercato rappresentanza, per delle loro legittime perplessità o istanze, in alcuni consiglieri comunali, democraticamente eletti (nella fattispecie, il generale Settanni), che si possa pensare ad un serio e, per quanto possibile, sereno confronto, teso al rilancio dell’economia locale, in mancanza del quale- lo si ricorda ancora una volta- si rischia di offrire, tral’altro, il fianco alle organizzazioni criminali, pronte a prestare soldi “a strozzo” o ad acquisire direttamente le attività in crisi, tramite presta-nomi, per rimettere in circolo il loro enorme capitale illegale.

Senza considerare lo sciacallaggio messo in atto già in molte parti d’Italia, da parte anchedi stranieri, con offerte al ribasso destinate ad acquistare società o immobili sul nostro territorio nazionale, approfittando proprio del momento di forte difficoltà di famiglie ed imprenditori”

