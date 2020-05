Santa Severa, al via i lavori per il ripascimento delle spiagge

Santa Marinella – “Altro importante traguardo raggiunto ieri mattina dal Sindaco Tidei che, alla presenza dell’ingegner Pittori e del Presidente dell’Associazione Velica, ha consegnato i lavori per la realizzazione delle opere a difesa del litorale costiero del territorio comunale in località Santa Severa. Un giorno da ricordare per la storia del nostro paese”, si legge in una nota diffusa dal Comune di Santa Marinella.

“L’intervento – spiegano – riguarda il ripascimento di chilometri di spiaggia, dal Castello di Santa Severa fino allo stabilimento Romeo. L’operazione, seguita dall’ingegner Pittori, figlio del professionista che solo 25 anni fa iniziò questo importante studio a tutela delle spiagge di Santa Severa, avrà inizio nei prossimi giorni. L’impresa appaltatrice utilizzerà una draga di circa 60 metri collegata ad una pompa che preleverà la sabbia dal fondale e la depositerà a riva – come ha spiegato lo stesso Pittori – permettendo un allargamento della battigia da 10 a circa 18 metri”.

“Verranno movimentati e accumulati con questo intervento diversi metri cubi di sabbie prelevati direttamente nei tratti di mare antistanti i punti di deposito e stesura finale, che avverrà nell’imminenza dell’avvio della stagione balneare – ha commentato il sindaco, Pietro Tidei -. Mi sento di dire a gran voce che quella di oggi è una data storica dal punto di vista amministrativo e politico ma soprattutto è il primo passo verso un cammino all’insegna del rilancio turistico del nostro territorio. Finalmente avremo una spiaggia più vasta e fruibile, degna di un paese a vocazione turistico – balneare. Grazie alla concessione di fondi regionali, oggi, dopo 25 anni, questa Amministrazione ha realizzato un sogno per tanti operatori economici di Santa Severa e per tutti quei cittadini e turisti che quest’anno usufruiranno di spiagge più grandi, rendendo anche più facile la garanzia delle norme anti Covid. Abbiamo chiesto alla Regione di anticipare ulteriori 350 mila euro già stanziati – prosegue il Sindaco – per estendere l’intervento lungo tutto il tratto di spiaggia che costeggia il Lungomare Pyrgi, ben oltre lo stabilimento Pino al Mare”.

“Un intervento questo – conclude il Sindaco – che diventerà definitivo con la successiva realizzazione delle barriere soffolte, anche queste già programmate dall’amministrazione comunale e finanziate dalla Regione Lazio”.

