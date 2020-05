Tirrito: “Lo Stato mantenga le promesse fatte agli infermieri”

Roma – “Per più di due mesi, i nostri infermieri hanno combattuto in prima linea contro il virus. Hanno indossato imbracature improvvisate e hanno cercato di essere, per i loro pazienti, tutto ciò di cui questi potessero aver bisogno: parenti, amici, e persino confessori.

Hanno dato estreme unzioni, hanno lavorato h24 indossando pannoloni di fortuna non potendosi fermare neanche per andare al bagno: un’immagine dolorosa, ma che meglio di qualunque altra rende l’idea del sacrificio da loro compiuto e che mai niente e nessuno potranno davvero ripagare”. Così Maricetta Tirrito, Presidente del Laboratorio Una Donna.

“E oggi – continua Tirrito -, i nostri infermieri, gli stessi che abbiamo calorosamente applaudito dal balcone, sono costretti a manifestare e ad incatenarsi in piazza contro uno Stato che prima li ha chiamati eroi e poi li ha abbandonati al loro destino, dimenticando le promesse fatte. Di fronte a tutto ciò, non posso che provare vergogna per uno Stato che ignora il più nobile dei sacrifici: l’abnegazione personale.

Per questo – conclude – mi unisco al coro della protesta e chiedo che l’Italia riconosca lo straordinario lavoro che, negli ultimi due mesi, ha salvato la vita di migliaia di cittadini, garantendo una ricompensa che restituisca dignità alle fatiche di queste donne e di questi uomini“.