Un autodemolitore a Maccarese? Associazioni e comitati chiedono spiegazioni al Comune

Fiumicino – Associazioni e comitati di Fiumicino e dintorni hanno presentato una richiesta di audizione in IV Commissione per chiarire la questione – portata alla ribalta da due cittadini – della presunta localizzazione di un impianto di autodemolizione in via della Muratella, a Maccarese.

“La zona – secondo la protesta di associazioni e comitati del luogo – non è un’area industriale o artigianale (dove tali attività sono ammesse), ma è un’area agricola. Tant’è vero che è necessaria una variante urbanistica che modifichi l’area da agricola ad artigianale. La Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, interpellata per la Conferenza dei Servizi, ha espresso per due volte parere negativo su tali impianti, sottolineando l’importanza della salvaguardia dell’area ai fini della tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e evidenziando il pericolo rappresentato dai lavori di sbancamento già fatti e ancora in atto, sollecitando a tal fine il controllo da parte delle autorità preposte. Anche la Città Metropolitana – spiegano – ha dato parere negativo sulla procedura finalizzata alla variante urbanistica”.

Per questo, comitati e associazioni locali affermano di aver “inviato via Pec al presidente del Consiglio Vona ed alla presidente della Commissione Bonanni la richiesta in oggetto con il fine di approfondire quanto contenuto nella delibera n. 188 del 28 dicembre 2018 inerente la variante al Piano Regolatore Generale finalizzata a favorire la localizzazione di un impianto di autodemolizione ed un impianto di trattamento dei rifiuti in via della Muratella”.

La richiesta è stata firmata da: Comitato Fuoripista, Comitato Valle Galeria Libera, Associazione L’Albero, Comitato Cittadino Fregene, Associazione Programma Natura, Comitato Fare Focene, Comitato promotore Sai.Fo., #MOBASTAPIZZODELPRETE, Associazione 99Fontanili, Proloco Passoscuro, Proloco Fregene-Maccarese, Proloco Torre in Pietra, Comitato cittadino Cancelli Rossi, Associazione Il piccolo principe yogarmonia, Associazione Nuovo Comitato Cittadino Focene, Associazione Scuolambiente, Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Movimento Fermiamo Cupinoro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino