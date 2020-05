Vaticano, Papa Francesco trasferisce il Centro dati dall’Apsa alla Segreteria per l’Economia

Città del Vaticano – Papa Francesco ha trasferito la responsabilità del Ced, il Centro Elaborazione Dati del Vaticano, dall’Apsa (l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) alla Segreteria per l’Economia. Il provvedimento come si legge nel Rescritto che trasferisce questa competenza da un ente all’altro, risponde alla “necessità di garantire una più razionale organizzazione dell’informazione economica e finanziaria della Santa Sede e di informatizzare i modelli e le procedure sottostanti, così da garantire la semplificazione delle attività e l’efficacia dei controlli, in quanto fondamentali per il corretto funzionamento degli Organismi della Curia Romana”.

(Il Faro online)