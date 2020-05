Borgo San Martino,Lupi:”Faremo domanda di ripescaggio, pronti per la Promozione”

Cerveteri – Il Borgo San Martino, come sarà dato l’ok , inoltrerà la domanda di ripescaggio in Promozione. Prima dello stop in classifica si era piazzato al quarto posto, le ambizioni già da quest’anno erano quelle della Promozione.

“Con questa situazione, molto difficile da capire, ci siamo messi ugualmente a lavoro per la prossima stagione – afferma il presidente Andrea Lupi – entro la fine del mese annunceremo il nuovo allenatore, faremo una squadra competitiva sia se disputeremo la Prima Categoria sia per la Promozione. Vogliamo mantenere intatte le intenzioni che ci siamo prefissate, portare il BSM in Promozione. E’ un momento complicato, verranno a mancare molte risorse, ma la passione è al primo posto“.

L’entusiasmo è alto, si lavora con molto anticipo per non ripetere gli errori dello scorso anno:”Stiamo alla stretta finale, abbiamo un elenco di nomi per la guida e il diesse Discepolo se ne sta occupando, avrà dei colloqui in settimana – prosegue Lupi – non vogliamo farci trovare impreparati, sarà la prova del nove per il Borgo San Martino“.