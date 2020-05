Civitavecchia, riaprono i varchi pedonali di accesso al porto

Civitavecchia – A far data dal prossimo venerdì 22 maggio, tutti i varchi pedonali di accesso al porto di Civitavecchia riapriranno al transito in ingresso e uscita.

Con ordinanza n. 29/2020, la Capitaneria di porto di Civitavecchia, con il concorde parere dell’Autorità di Sistema portuale del Mar tirreno Centro Settentrionale e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, ha ritenuto opportuno, in via sperimentale, procedere alla riapertura ordinaria.

Dal 16 Marzo scorso tutti i varchi erano stati infatti interdetti in ottemperanza alle previsioni nazionali e locali in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’ordinanza consentirà il libero transito da tutti i varchi pedonali dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 06.00 alle ore 14.00 nei giorni festivi e prefestivi.

Durante le restanti fasce orarie l’ingresso, consentito unicamente agli aventi titolo per esigenze lavorative o situazioni di necessità, potrà avvenire dal solo Varco “Fortezza”, il quale resterà comunque sempre aperto (h24) al transito in uscita.

Tutti gli spostamenti in ambito portuale dovranno avvenire, tuttavia, nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali imposte dalle norme sanitarie in vigore, evitando assembramenti e limitando la durata della sosta al tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva/motoria o per il raggiungimento delle attività commerciali presenti in porto.

L’Ammiraglio Vicenzo Leone, Comandante del porto, raccomanda a tutti coloro che vorranno utilizzare le aree del porto storico per passeggiare e/o solo per godere delle bellezze di un luogo unico per la sua storia, di assicurare, almeno fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà che un lontano ricordo, atteggiamenti e comportamenti tali da non mettere in difficoltà gli operatori dedicati al controllo, imponendo in tal modo la revoca del provvedimento.