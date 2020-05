Coronavirus, è allarme contagi in Brasile: in un solo giorno 20mila nuovi casi

Brasilia – E’ allarme contagi in Brasile, dove le autorità hanno riferito ieri di 20mila nuovi casi in un solo giorno per la prima volta dall’inizio dell’epidemia. Esattamente i nuovi casi emersi sono stati 19.951 per un totale di 291.579, stando all’ultimo bollettino delle autorità locali, e della Johns Hopkins. I nuovi decessi sono stati 888, per un totale di 18.859.

In tutto il pianeta sono ormai più di 5 milioni i casi di coronavirus. Questo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University che parla di 5.000.038 contagi e di 328.172 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con 1.551.853 di casi e 93.439 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. (fonte Adnkronos)