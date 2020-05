Dal 25 maggio i cinque uffici postali di Civitavecchia torneranno agli orari pre Covid

Civitavecchia –Poste Italiane prosegue nel programma di ripristino delle consuete giornate di apertura e comunica che dal 25 maggio tutti i cinque uffici postali di Civitavecchia torneranno disponibili secondo gli orari pre Covid.

A partire dal prossimo lunedì, infatti, anche l’ufficio postale di Aurelia di Civitavecchia sarà operativo su sei giorni, dal lunedì al sabato.

Poste Italiane ricorda che anche gli uffici di Civitavecchia in Largo Monsignore Giacomo D’Ardia 22, Via Achille Montanucci 13 e Via Alcide De Gasperi sono disponibili su sei giorni con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35. La sede di Civitavecchia Centro, in via Giordano Bruno 11, osserva invece l’orario continuato fino alle ore 19.05.

Presso tutti e cinque gli uffici postali di Civitavecchia, sono inoltre operativi gli Atm Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.