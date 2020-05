Discarica a Monte Carnevale, la denuncia della Lega: “Governo favorevole”

Roma – “Il Governo Conte si sta schierando anch’esso a favore di una nuova discarica a breve distanza da Malagrotta, parliamo infatti del sito di Monte Carnevale in Municipio XI ma vicino al comune di Fiumicino, già indicato il 31 dicembre 2019 dalla Raggi con un’apposita delibera”.

Così il Senatore della Lega William De Vecchis, Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI e Giovanni Picone Capogruppo Lega Municipio XII.

Che aggiungono: “Lo affermiamo perché con la discussione della proposta numero 168 in commissione ambiente in Senato si darebbe il via libera all’utilizzo di barriere artificiali tra i nuovi impianti di rifiuti e le falde acquifere, mentre il decreto legge 36 del 2003 prevede che ci sia una barriera geologica naturale e non artificiale.

Questo passaggio rappresenterebbe un assist formidabile per i privati che non sarebbero costretti a un dispendio molto oneroso di risorse per portare il terreno come era in origine ristabilendo quindi una barriera naturale che non consenta la possibile contaminazione delle acque sottostanti.

Il 5 stelle relatore di questa vergognosa proposta dica chiaramente se vuole tartassare nuovamente i cittadini della Valle Galeria, i quali dopo 40 anni di Malagrotta continuano a subire soprusi di ogni sorta, noi faremo di tutto per impedire che questo scempio passi in commissione e poi in aula”.

