Fiumicino, stop alla Tosap fino al 31 ottobre 2020

Fiumicino – “Nella giornata di ieri abbiamo approvato la delibera di esenzione dalla Tosap fino al 31 ottobre 2020“. Lo dichiarano le assessore al Bilancio Marzia Mancino e alle Attività Produttive Flavia Calciolari.

“Il decreto rilancio, che prevede l’agevolazione – spiegano – è stato pubblicato proprio ieri in Gazzetta Ufficiale e siamo stati tra i primi Comuni ad aver recepito questa misura a favore dei nostri esercizi di somministrazione. Ricordiamo che l’imposta era stata oggetto di proroga e che l’Amministrazione si era già impegnata a consentire gratuitamente l’ampliamento fino al 50% delle aree di somministrazione”.

“Abbiamo infine approvato criteri semplificati per le nuove concessioni di suolo pubblico – proseguono – e l’ampliamento delle superfici già concesse. La richiesta potrà essere inoltrata telematicamente al Suap con una procedura semplice e veloce, che sarà pubblicata a breve. Quando non sia possibile l’ampliamento temporaneo del suolo pubblico immediatamente esterno al locale perché assente o insufficiente, il titolare potrà richiedere l’occupazione di spazi pubblici e privati nelle vicinanze. Ciò per garantire la massima fruibilità degli spazi esterni perché i nostri ristoratori possano prevedere un numero di coperti che sia quanto più vicino a quello solitamente servito in condizioni normali, tutto in ottemperanza con il distanziamento sociale previsto dalla norma nazionale”.

