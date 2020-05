Il Manuale Operativo per la ripresa in sicurezza delle discipline Fijlkam

Roma – Dopo la pubblicazione, delle “Linee-Guida per le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, l’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, oggi, anche le “Linee-Guida per l’esercizio fisico e lo sport”, volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport a partire dal prossimo 25 maggio.

La Fijlkam ha ritenuto utile incaricare per tempo un apposito Gruppo di Lavoro per elaborare un Manuale Operativo per la ripresa in sicurezza delle discipline, così come richiesto anche dal Coni e dal Ministero dello Sport.

Il Gruppo di Lavoro è coordinato dal vicepresidente federale Gianni Morsiani (responsabile sicurezza – HSE) e composto da Nikita Taramelli (responsabile sicurezza – HSE), dal direttore tecnico nazionale di karate prof. Pierluigi Aschieri, dal medico federale dott. Fabio Fanton e dal responsabile medicina di base del Centro Olimpico dott. Stefano Bonagura. E’ stato quindi predisposto il “Manuale Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza covid-19” che fornisce alle Società Sportive affiliate indicazioni dettagliate in merito alla valutazione del rischio ed alle conseguenti misure di sicurezza preventive ed organizzative da adottare nelle palestre. E’ bene evidenziare che il Manuale ha carattere temporaneo ed è strettamente legato all’emergenza quindi, potrà essere soggetto ad ulteriori aggiornamenti. Esso contiene allegati e check list utili a favorire la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza previste.

In collaborazione con il suddetto Gruppo di Lavoro, le varie Commissioni Tecniche di Settore hanno predisposto anche delle “Raccomandazioni da seguire” specifiche per le discipline del judo, della lotta, del karate, del ju jitsu, dell’aikido e del sumo, in cui sono riportati esempi relativi a metodiche di allenamento nel rispetto delle misure di sicurezza, apposite modulistiche ed utili poster da affiggere in palestra. Tali Raccomandazioni specifiche completano ed integrano, quindi, i contenuti del Manuale Operativo che ha, invece, una connotazione di carattere più generale essendo focalizzato sulla valutazione del rischio e sulla sicurezza.

Il Manuale Operativo e le Raccomandazioni specifiche, così come lo spazio virtuale di “Fijkam Cares”, sono strumenti che la Federazione sta adottando per dare supporto fattivo alle realtà territoriali che, sappiamo, stanno facendo del loro meglio per affrontare questa crisi con l’impegno e la passione che da sempre le contraddistinguono. A maggior supporto la Federazione ha sottoscritto una polizza integrativa volta a tutelare le nostre Società Sportive affiliate dai rischi legali connessi alla diffusione del Covid-19, prodotto assicurativo di cui sarà data notizia a breve.

Con l’obiettivo di spiegare ed illustrare l’applicabilità operativa del Manuale e delle Raccomandazioni La Federazione ha organizzato un webinar tenuto dal vicepresidente Gianni Morsiani e da Nikita Taramelli, in programma il 23 maggio alle ore 15.00, sul canale YouTube Fijlkam Official Channel a questo link https://bit.ly/2LIYwsr

(fonte/foto@fijlkam)