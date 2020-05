Latina – Dal 15 giugno anche a Latina riaprono i centri estivi per i bambini, che all’ora di pranzo potranno ricevere il cestino preparato per l’occasione da Dussmann Service, a garanzia del massimo rispetto delle misure sul distanziamento sociale e in materia di sicurezza alimentare. Dussmann Service, che gestisce il servizio di ristorazione scolastica per le mense del Comune di Latina e la ristorazione collettiva presso altre strutture comunali (nidi, pasti a domicilio per anziani e disabili), non ha esitato a rendersi disponibile per preparare i pranzi al sacco per i più piccoli.

La preparazione e il confezionamento dei pasti o dei sacchetti per i centri estivi avrà luogo presso l’attrezzato centro cottura di via Po, la grande struttura comunale recentemente ristrutturata da Dussmann. Attenzione particolare è riservata al prezzo del singolo pasto o sacchetto, che vista la situazione attuale, sarà calmierato. Dussmann provvederà anche alla consegna dei pasti presso le strutture.

L’azienda non è nuova nelle iniziative dall’elevato valore sociale a Latina e nel resto d’Italia. Durante l’emergenza Covid-19 l’azienda ha donato alla Caritas di Latina derrate alimentari da destinare alla preparazione di pasti per i più bisognosi, e per altre iniziative caritatevoli-sociali sul territorio del capoluogo pontino.

I lavoratori Dussmann Service sul territorio nazionale sono circa 17.000 di cui 5000 addetti nella ristorazione collettiva. Di questi sono 2.800 quelli impegnati ogni giorno a cucinare, sporzionare e servire i pasti nelle scuole italiane. Ai lavoratori e alle lavoratrici che non hanno potuto svolgere il proprio lavoro durante l’emergenza per il Covid-19, va tutto il sostegno possibile da parte dell’Azienda e un ringraziamento speciale per la pazienza e la forza d’animo dimostrati durante questo difficile periodo.

Inoltre, Dussmann ha attivato una copertura assicurativa contro il rischio da Covid-19 per tutti i 17.000 dipendenti, a integrazione della copertura che già attiva tramite fondo Asim ovvero il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le imprese del settore Multiservizi.

I servizi di ristorazione scolastica forniti da Dussmann Service, da oltre quarant’anni top player nel settore, sono sempre stati sinonimo di qualità. La continua ricerca delle derrate migliori e lo studio delle componenti nutritive e delle ricette più appetibili per i bambini di tutte le età sono priorità assolute dell’Azienda.

