Nasce “Ladispoli nel cuore”, il movimento che punta a far “rinascere” la città

Ladispoli – “E’ nato ‘Ladispoli nel cuore’, un movimento spontaneo di cittadini. Un lavoro che va avanti da mesi, per unire diverse persone con diverse ideologie politiche e culturali: operai, impiegati, liberi professionisti, pensionati, studenti, disoccupati”, si legge in una nota diffusa dal neonato movimento cittadino.

“Il nostro Comune – spiegano – necessita di un’Amministrazione che abbia le adeguate capacità a far rinascere Ladispoli, capace di dare una risposta concreta ai cittadini. Bisogna ridare sviluppo, lavoro, migliorare la qualità dei servizi e valorizzare il turismo ripartendo dalle spiagge e dal mare. Senza dimenticare il verde e il decoro urbano: basta degrado, facciamo rinascere i giardini e implementiamo il servizio di pulizie delle strade e aree pubbliche. Aree verdi curate e fiorite rappresenteranno il biglietto da visita per il turismo e della città liberata”.

“In questo momento di forte cambiamento, deve essere un’occasione importante per disegnare il futuro e dare lo slancio necessario per il nostro territorio. Infondere fiducia. Per questi motivi il movimento “Ladispoli nel cuore” si pone come alternativa all’attuale Amministrazione di questa città, mettendoci la faccia. Il nostro è un gruppo aperto ad accogliere i tanti cittadini che vogliono contribuire con il loro apporto ed aiuto o anche solo nel dare un suggerimento, segnalarci disservizi e/o proporre idee e soluzioni per ridare nuova vita e opportunità alla nostra Ladispoli”.

“Nell’incontro della scorsa sera, è stato nominato presidente del movimento un ragazzo, proprio all’insegna del cambiamento: Enrico Potestà, 34 anni, è chiamato a rappresentare i tanti altri cittadini di tutte le età che già hanno condiviso il progetto e tanti altri che lo faranno a partire da oggi. Insieme ce la faremo“, concludono.

