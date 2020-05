Oli esausti, a Sabaudia taniche a domicilio per facilitare lo smaltimento

Sabaudia – È iniziata il 16 maggio scorso la consegna delle taniche per lo smaltimento degli oli esausti, con riferimento esclusivamente agli oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare. Gli operatori della Impresa Sangalli, attuale gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, stanno procedendo alla consegna a domicilio dei suddetti contenitori a tutte le utenze domestiche del territorio comunale.

L’operazione suddetta intende sensibilizzare sul tema e incentivare il corretto smaltimento degli oli esausti, attività che ogni cittadino già dovrebbe regolarmente compiere con il conferimento presso le isole ecologiche itineranti.

“È necessario che ognuno di noi presti attenzione ai propri comportamenti e segua le regole usufruendo di tutti i servizi attivi e di cui regolarmente paga i tributi – commenta l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri. – Lo smaltimento degli oli esausti deve divenire consuetudine in tutte le case perché questa tipologia di scarti provoca sensibili danni all’ambiente e, non meno, alle tubature se si è soliti gettarli negli scarichi domestici.

L’invito, che rivolgo a tutti noi, è di prestare attenzione allo smaltimento. Bastano pochi minuti e piccole accortezze: per non sentire cattivi odori, possiamo posizionare la tanica che stiamo ricevendo nel balcone o in una parte isolata dell’abitazione; quando questa sarà piena, ci recheremo presso l’isola ecologica itinerante e smaltiremo il contenuto. Semplici gesti che fanno la differenza”.

Il calendario dell’isola ecologica itinerante è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia al seguente link: https://bit.ly/3dWQvMq.

Si precisa che le taniche vengono consegnate unicamente alle utenze domestiche (esercizi commerciali e aziende hanno un diverso canale di smaltimento) e che riguardano esclusivamente gli oli da cucina: per lubrificanti per auto e oli di scarto da altri utilizzi, vige una differente normativa e relativa modalità di raccolta e smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati.

Per eventuali informazioni e richieste per mancata consegna della tanica è possibile inviare una mail all’indirizzo sabaudia@impresasangalli.it o contattare il Settore Qualità Urbana al numero 0773-514264.

