Pomezia, occupazione di suolo pubblico gratuito per le attività commerciali fino al 31 ottobre

Poemzia – Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato l‘occupazione di suolo pubblico gratuita a sostegno delle attività commerciali duramente colpite dall’emergenza Coronavirus.

La delibera prevede, come disposto dal Decreto Legge n. 34 del19/05/2020, di concedere l’utilizzo di tutte le aree disponibili in corrispondenza/prossimità dei locali delle attività di pubblico esercizio, o altre aree disponibili, compresi i parcheggi, al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors e arredi mobili in genere, secondo i criteri stabiliti dall’ “Allegato A”.

L’occupazione di suolo pubblico sarà gratuita fino al 31 ottobre 2020, così come la Tari temporanea legata alla maggiore superficie utilizzata e l’occupazione degli eventuali stalli di parcheggio.

La procedura sarà semplificata fino a una superficie massima di 100 metri quadrati e fino a un massimo di 2 parcheggi lineari o 3 parcheggi a spina di pesce: basterà inviare una comunicazione all’Ufficio preposto (vedi allegato) . Per coloro che intendano occupare stalli di sosta a pagamento, la comunicazione deve pervenire entro il termine perentorio del 05 giugno 2020. In caso di occupazione di una superficie maggiore a quella stabilita, si procederà con regolare istanza di concessione/autorizzazione.

“Un atto importante e doveroso – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – Abbiamo ascoltato le realtà del territorio nelle ultime settimane e abbiamo lavorato senza sosta per garantire loro una efficace e veloce ripartenza. Il provvedimento concede l’occupazione di suolo pubblico totalmente gratuita e la possibilità di allargamento immediato. Vogliamo far ripartire la Città con il piede giusto: zero burocrazia, rispetto dei criteri stabiliti dall’Ente per la sicurezza e il decoro urbano, attenzione e monitoraggio sulle misure di contenimento del contagio”.

“Sono certo che questo provvedimento, legato all’emergenza che stiamo vivendo, potrà essere una risorsa per la nostra Città, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Stiamo vivendo una fase delicata di convivenza con il virus e siamo chiamati a prendere tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica. Allo stesso tempo dobbiamo far ripartire l’economia cittadina, e consentire alle attività commerciali di usare gli spazi all’aperto sarà l’occasione per far tornare i cittadini a vivere Pomezia e Torvaianica”.

Informazioni e allegati: www.comune.pomezia.rm.it/coronavirus_imprese