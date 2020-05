Ruggero Tita torna in mare: “Felice di riprendere gli allenamenti. E’ tutto perfetto..”

Gaeta – Il mare è una splendida metafora di vita. Dona quel profondo senso di libertà che prende nelle vene e spinge ad andare, a cavallo del vento. Verso orizzonti infiniti. E tutto diventa possibile. Chissà se Ruggero Tita ha provato queste sensazioni riprendendo il mare in vela?

Il campione mondiale delle Fiamme Gialle, nella classe olimpica Nacra 17 in coppia mista con Caterina Banti della Marina Militare, ha atteso prima di riassaporare l’odore delle onde e la soffice carezza della brezza marina sul viso. Anche lui in lockdown insieme agli italiani. Si è fermato per due mesi lo sport e con esso anche i suoi protagonisti.

Niente Olimpiadi da preparare entro l’anno. Tokyo 2020, ancora denominata in questo modo nonostante lo slittamento, è stata appunto posticipata. Nel 2021. Ruggero sogna di navigare nelle acque nipponiche per prendersi grandi soddisfazioni sul podio a Cinque Cerchi.

Ma intanto ha ripreso il mare italiano Tita. Finalmente il Governo ha dato il via libera agli allenamenti di squadra, con il rispetto del protocollo indicato (leggi qui). In questi giorni la vela delle Fiamme Gialle ha ricominciato la propria attività agonistica e con molta gioia Tita ha dichiarato:“…è tutto davvero perfetto per ricominciare – queste le parole del campione iridato della Guardia di Finanza come indicato dal comunicato diffuso dal IV Nucleo Atleti – e recuperare in fretta la forma dopo il lungo stop forzato di gare e allenamenti. Siamo quindi fiduciosi, ma soprattutto contenti di riprendere il mare”.

Proprio insieme alla sua compagna di squadra Banti, Ruggero si allena presso la sede del IV Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle a Gaeta.

La struttura militare, come indicato dal comunicato diffuso dagli uffici stampa gialloverdi, è in questi giorni attiva per la ripresa degli allenamenti e non solo per gli atleti delle Fiamme Gialle. Anche per quelli indicati dalla lista della Federvela.

(Il Faro on line)