Sosta a pagamento, Codici Latina: “Riattivata troppo presto”

Latina – “Il Comune di Latina, dopo oltre due mesi in cui praticamente tutte le attività piccole e medie del centro storico e dintorni erano state chiuse a causa della pandemia causata dal Coronavirus Covid-19, non ha perso tempo ed ha riattivato le macchinette erogatrici dei biglietti per la sosta a pagamento a partire dal 18 maggio scorso” – così in una nota Antonio Bottoni di Codici Latina.

“Paradossalmente, sarebbe stato più opportuno tenerle in funzione durante la chiusura di quegli esercizi, in quanto erano pochissime le vetture circolanti, piuttosto che riattivarle ora, cioè nel momento in cui quelle attività hanno maggior bisogno di sostegno economico da parte di avventori e clienti e la possibilità di non pagare il corrispettivo del parcheggio, sarebbe un incentivo a recarsi a fare acquisti nelle zone più penalizzate della città.

Questo sarebbe stato considerato un segnale di attenzione e quasi di solidarietà sia nei confronti dei cittadini, moltissimi essi stessi vittime delle difficoltà economiche che verso i negozianti e le partite Iv in genere, che per un periodo di tempo estremamente lungo non hanno potuto contare su alcun reddito.

Tuttavia, l’insensibilità del Comune capoluogo è emersa ancora una volta in tutta la sua evidenza e, quasi a voler castigare il commercio e le altre attività che si svolgono nelle zone interessate alla sosta a pagamento, ha nuovamente messo in funzione i parcometri a decorrere dal 18 maggio scorso, cioè proprio dal primo giorno di riapertura di molte attività.

Codici auspica che l’Ente civico voglia rivedere la sua decisione e che, al fine di concedere un congruo periodo di “respiro” a tutti coloro che hanno maggiormente sofferto il periodo di chiusura, voglia rinviare di qualche mese, cioè almeno al 1° settembre, la riattivazione degli erogatori dei biglietti, modificando le aree destinate alla sosta a pagamento in altrettante aree di sosta a tempo, con controllo della durata mediante disco orario, al fine di favorire la rotazione dei veicoli e, quindi, il flusso dei fruitori”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina