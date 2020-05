Traffico illecito di rifiuti, 27 arresti tra Latina e Roma

Latina, Roma – Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, i carabinieri forestali di Roma e Latina e gli agenti della Polizia Locale e della Città Metropolitana di Roma Capitale stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 27 soggetti (14 in carcere e 13 agli arresti domiciliari) per reati di traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio.

Le operazioni, con l’impiego di circa 200 uomini, sono in corso tra le province di Roma e Latina.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina o clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana