Coronavirus a Pomezia, 4 nuovi casi negli ultimi tre giorni: sono 14 le persone positive in città

Pomezia – Salgono a 44 i cittadini guariti nel Comune di Pomezia, ma si registrano 4 nuovi casi negli ultimi 3 giorni, tutti collegati ad unica fonte di contagio. Ad oggi sono 14 le persone positive al Coronavirus, di cui 5 ricoverate presso strutture sanitarie e 9 in isolamento domiciliare.

“I nuovi casi registrati in questi giorni – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – devono farci riflettere sull’importanza delle misure di sicurezza che ognuno di noi deve adottare, in particolare ora che la maggior parte delle attività cittadine sono ripartite. Chiedo alla cittadinanza tutta di evitare assembramenti, di mantenere le distanze di sicurezza nei luoghi pubblici e usare sempre la mascherina nei luoghi chiusi o dove non si riesce a garantire la distanza interpersonale”.

Nell’ultima settimana sono proseguiti gli incontri dell’Amministrazione comunale con le diverse realtà del territorio, proprio in vista delle riaperture: centri estetici, palestre, centri sportivi.

“Ci siamo confrontati sulle linee guida regionali e sugli aiuti previsti dal Governo e dalla Regione – conclude il Primo Cittadino – Sono lieto di vedere, a maggior ragione in un momento così difficile per tutti, tanta voglia di ripartire e una grande collaborazione tra le diverse realtà che operano in Città”.

