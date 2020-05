Covid-19, un nuovo decesso a Nettuno e due guariti ad Anzio

Anzio, Nettuno – Un nuovo decesso per Covid-19 è avvenuto oggi, 22 maggio, a Nettuno: si tratta di una donna di 70 anni, tra i primi in città ad essere stati colpiti dal virus. “L’Amministrazione comunale di Nettuno – si legge in una nota diffusa dalla stessa – esprime le sue più sentite alla famiglia della donna. Ai suoi cari va tutta la vicinanza della città di Nettuno in questo momento di dolore e tristezza”.

In data odierna si è però registrato anche un nuovo caso di positività al coronavirus: un ragazzo di 28 anni, in buone condizioni, che è stato posto in isolamento domiciliare. Una donna di 37 anni, invece, è uscita dalla quarantena: il numero dei guariti è salito così a 37. I pazienti attualmente positivi sono, dunque, 15, di cui 9 ospedalizzati e 6 in isolamento domiciliare.

Nessun nuovo caso positivo ad Anzio

Ad Anzio, invece, non si registrano nuovi casi di Covid-19, mentre due pazienti sono guariti. I cittadini anziati attualmente positivi al virus sono, pertanto, 27, di cui 22 in isolamento domiciliare, 1 ricoverata presso l’Ospedale Riuniti e 4 presso la Clinica Villa dei Pini, dove, al momento, risultano ricoverati 17 pazienti positivi provenienti da altri comuni.

