Fiumicino, incendio a ridosso del Corridoio C5

Fiumicino – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, a Fiumicino, dove la Protezione civile Nuovo Domani è prontamente intervenuta, insieme ai Vigili del Fuoco, per domare un incendio sviluppatosi a ridosso dei bordi del Corridoio della mobilità C5, in direzione Parco Leonardo, su terreni privati. Le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza.

