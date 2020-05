Il Pd Terracina: “Degrado nella zona tra il Tribunale e l’Appia antica. Presentata un’interrogazione”

Terracina – Il Pd di Terracina ha presentato, tramite la propria consigliera comunale – Valentina Berti – un’interrogazione consiliare per discutere dello stato in cui versa l’intera area urbana indicativamente compresa tra il Tribunale e la zona dell’Appia antica.

“Un’area della città molto vasta – spiegano i democratici -, importante e di grande valenza archeologica sulla quale insiste un’area commerciale molto frequentata, gli uffici comunali, l’ospedale cittadino, la chiesa dei Santi martiri e i vicini quartieri della Stazione, del Calcatore e dell’Appia antica.

In particolare -proseguono -, ci siamo soffermati nuovamente a denunciare le condizioni in cui versano sia il Polo dei Trasporti sia la zona circoscritta dai caseggiati dell’Ater.”

Poi, i democratici fanno un passo indietro e raccontano: “Era il 2012, quando l’ex sindaco Procaccini, annunciava una rivoluzione nel mondo dei trasporti locali di Terracina: la nascita di uno spazio adibito al trasporto locale, nuovo e completo di servizi il quale avrebbe portato un cambiamento nelle abitudini dei cittadini e permesso la riqualificazione dello squero e del piazzale antistante.

La realtà è che dopo 8 anni di amministrazione e l’ennesimo annuncio disatteso di Procaccini, abbiamo visto solo un atto puramente formale, ossia quello dello spostamento del capolinea del trasporto pubblico.

Ad oggi, sussistono ancora le criticità di sempre, ovvero: l’assenza di illuminazione di alcune zone adibite a parcheggio, la carenza di telecamere per il controllo dell’area, l’assenza di una sala di attesa confortevole, di una fontanella per il ristoro, di servizi igienici pubblici e di adeguate panchine e/o pensiline utili alla sosta ed al riparo di chi aspetta il proprio autobus.”

In generale, quindi, la zona versa in una totale e costante disattenzione che produce ogni giorno disagio e pericolo per i cittadini.

“A questo stato di cose – proseguono dal Pd – si ricollega anche la condizione generale dell’intero abitato, privo di una generale progetto di riqualificazione urbanistica che ne ridisegni l’aspetto, la mobilità e la funzione. A confermarlo ulteriormente, vi è poi anche la grave criticità rappresentata dallo stato di degrado e trascuratezza in cui versa da anni l’area interna ai caseggiati dell’Ater.

Anche qui, l’assenza di illuminazione e di un progetto pubblico di riqualificazione, hanno determinato, negli anni, il proliferare di situazioni di illegalità, come l’abbandono di materiali inquinanti, spaccio, prostituzione, vandalismo e connivenze malavitose di vario genere e tipo. Un luogo che nella notte diventa terra di nessuno.

Quello che ci chiediamo è come sia possibile andare avanti in questo modo. Come un’amministrazione, che, dopo il solito annuncio roboante di ben otto anni fa, non sia ancora riuscita a dare a questa parte importante della nostra città una qualunque possibile idea di sviluppo nel segno della connessione del quartiere con il centro cittadino, della funzionalità, del decoro urbano e, soprattutto, della sicurezza per i cittadini.

La nostra interrogazione, quindi, ha proprio questo chiaro intento: capire, in primo luogo, se dopo tutti questi anni di amministrazione, sussista, ad oggi, un progetto o più progetti reali e concreti sulla zona, al fine di renderla dignitosa ed adeguata alla sua importanza; in secondo luogo, se e come l’amministrazione intende garantire ai viaggiatori un maggiore agio, soprattutto nei periodo invernali, e ai residenti una maggiore sicurezza e una maggiore qualità della vita.”

